Gladbach-Talent will um Einsatzchance kämpfen

Reece Oxford (l.) im Training bei Borussia Mönchengladbach

Reece Oxford gilt als großes Talent. Trotzdem hat der Brite bei Borussia Mönchengladbach noch keinen Pflichtspieleinsatz verzeichnen können.

Deshalb machten zuletzt Gerüchte über eine Vorzeitige Rückkehr zu seinem Stammverein West Ham United die Runde. Erst im Sommer war der Youngster mit jamaikanischen Wurzeln per Leihe an den Niederrhein gewechselt.

Wie Oxford gegenüber der "Bild" verriet, gebe es zwar eine Klausel in seinem Vertrag, die eine Rückkehr ermöglichen würde, doch der 18-Jährige möchte sich bei der Borussia durchbeißen.

"Ich schaue nur darauf, dass ich hier bei Borussia endlich spiele. Ich bin nur auf das Training und einen möglichen Einsatz fokussiert", gab der englische Juniorennationalspieler zu Protokoll.

Oxford: "Habe Geduld, bin jung"

Schon vor einigen Tagen hatte er gegenüber dem britischen Fernsehsender "Sky Sports UK" signalisiert, weiter in Mönchengladbach bleiben zu wollen. "Ich denke, dass ich jetzt fitter als jemals zuvor war. Ich habe die Vorbereitung mit Gladbach gemacht, fühle mich gut und bereit", beschrieb Oxford seine Situation. "Ich warte nur noch auf meine Chance. Aber ich habe Geduld, bin jung und schaue mir an, wie die Innenverteidiger vor mir spielen, um zu sehen, was ich besser machen kann."

Auch West-Ham-Nachwuchsleiter Terry Westley kann sich eine vorzeitige Rückkehr nicht vorstellen. "Ich habe keine Ahnung, wo die Story herkommt, aber bei Borussia Mönchengladbach sagen sie mir, dass sie ihn mögen", sagte der 51-Jährige dem West-Ham-nahen Blog "claretandhugh.info".

Ob der jüngst für den "Golden Boy Award" für den Nachwuchsspieler Europas nominierte Innenverteidiger in absehbarer Zeit am Stammduo Jannik Vestergaard und Matthias Ginter vorbeikommen wird, bleibt abzuwarten.

Trotzdem wolle er hart für seine Chance arbeiten und diese dann nutzen.