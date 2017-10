Robben: Noch kein Angebot des FC Bayern

Die Zukunft von Arjen Robben bleibt weiter offen

Zuletzt hatte es Gerüchte um ein baldiges Bayern-Aus des langjährigen Traum-Duos Franck Ribéry und Arjen Robben gegeben. Jetzt hat der Niederländer Stellung bezogen.

"Es ist diesbezüglich noch keiner auf mich zugekommen", sagte Robben nach dem Champions-League-Spiel gegen Celtic FC gegenüber "Sky" angesprochen auf nahende Vertragsverhandlungen in München. Der aktuelle Kontrakt des 33-Jährigen ist nur noch bis zum kommenden Sommer datiert.

Für Robben allerdings kein Problem. "Ich bin da ganz entspannt. Schauen wir mal was passiert. Ich konzentriere mich nur auf die kommenden Spiele", kommentierte der Offensivspieler die aktuelle Situation gelassen: "So war es letztes Jahr auch. Da habe ich genau das gleiche gesagt. Ich weiß, was ich am Verein habe."

Bereits im letzten Jahr hatten sich Bayern und Robben erst spät auf eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr geeinigt.

Auch der Vertrag des kongenialen Partners Ribéry läuft im nächsten Sommer aus. Eine Weiterbeschäftigung beider Flügelspieler gilt derzeit als unwahrscheinlich.