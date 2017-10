FCB-Flirt Schuurs: "Deutschland wäre großartig"

Perr Schuurs könnte sich einen Wechsel nach Deutschland vorstellen

Mit gerade einmal 17 Lenzen ist Perr Schuurs Kapitän des niederländischen Zweitligisten Fortuna Sittard und Nationalspieler des Oranje-U19-Nachwuchses. Kein Wunder, dass der Verteidiger heiß umworben ist. Vor allem einem Wechsel in die Bundesliga ist der 1,91-Meter-Hüne nicht abgeneigt.

"Klar will ich nach oben in die Spitze. England oder Deutschland wäre großartig. Aber ich habe keine Eile, schließlich spiele ich schon beim schönsten Klub der Welt", so Schuurs gegenüber dem "Algemeen Dagblad".

Angesichts des unbestrittenen Talents des Youngsters steht einem baldigen Wechsel in eine große europäische Liga aber wohl kaum etwas im Weg. Neben den Bayern brachten niederländische Medien in der Vergangenheit die deutschen Top-Klubs Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Schalke 04 mit Schuurs in Verbindung, aus der englischen Premier League soll der FC Liverpool bereits Interesse signalisiert haben.

"Ich glaube manchmal selbst nicht, was ich erlebe. Ich lese die Berichte natürlich auch", so Schuurs demütig.

Neben seiner bescheidenen Art weiß Schuurs allerdings auch auf dem Platz zu überzeugen. In der laufenden Spielzeit bestritt das Top-Talent sieben Ligapartien, erzielte für einen Abwehrspieler überragende drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Eine Ausbeute, die nicht zuletzt dafür Verantwortlich ist, dass der von Ex-BVB-Profi Sunday Oliseh trainierte Klub aus Sittard momentan auf Rang zwei des Unterhauses rangiert und vom Aufstieg träumt.