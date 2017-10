Nouri vor Köln: "Wollen den Fight annehmen"

Alexander Nouri arbeitet intensiv auf das Spiel gegen Köln hin

Beim geplanten Mini-Trainingslager vor dem Kellerduell am Sonntag (13:30 Uhr) beim Tabellenletzten 1. FC Köln steht für Werder Bremens Trainer Alexander Nouri Ruhe und Konzentration im Mittelpunkt.

"Es wird keinen großen Aktionismus geben. Über allem steht, den Fokus auf das Spiel zu lenken", sagte der Coach 24 Stunden vor der Abreise in die Domstadt, die einen Tag früher als erfolgt als sonst bei Sonntagsspielen.

Man werde sich mehr als sonst miteinander beschäftigen und alle Ablenkungen ausblenden, ergänzte Nouri. Beide Teams warten in der laufenden Spielzeit immer noch auf den ersten Sieg, die Gastgeber haben in acht Spielen sogar erst einen Punkt geholt.

Der 38-Jährige warnte indes auch vor Panik: "Es wird ein Fight, den wir annehmen wollen und müssen. Es ist aber auch nicht das letzte Saisonspiel. Wir wollen viele Dinge besser machen und ein anderes Gesicht zeigen."

"Schwerpunkte in allen Bereichen"

Um das wichtige Spiel siegreich zu gestalten, will der Cheftrainer an einigen Stellschrauben drehen: "Die Schwerpunkte lagen in allen Bereichen: Im mentalen, im technisch- taktischen und auch im physischen Bereich. Wir arbeiten intensiv an den Standards. Wir müssen weiter zulegen, bleiben dran und werden da zum Erfolg kommen."

#Nouri: "Schauen nach vorne und wissen, dass wir liefern müssen und liefern werden! Wollen unbedint gewinnen." #WerderPK #koesvw — SV Werder Bremen (@werderbremen) 19. Oktober 2017

Auch Geschäftsführer Frank Baumann wollte von einem Endspiel, auch speziell für Nouri und dessen Arbeitsplatz bei den Hanseaten, nichts wissen: "Unsere Situation ist nicht rosig, aber auch alles andere als aussichtslos Wir wollen geschlossen aus der Situation rauskommen."