Kane schwärmt von CR7: "Mein großes Vorbild"

Shakehands nach erfolgreicher Punkteteilung: Cristiano Ronaldo und Harry Kane (r.)

Tottenham feierte durch das 1:1-Unentschieden gegen Real Madrid in der Champions League einen Big-Point. Für Spurs-Angreifer Harry Kane hatte die Begegnung nach Abpfiff sogar noch ein weiteres Highlight parat.

"Er ist mein großes Vorbild. Ich habe ihm immer zugesehen während ich aufgewachsen bin. Ich habe ihn nach seinen Trikot gefragt", verriet Kane nach der Partie über seine Begegnung mit Cristiano Ronaldo am Rande des Champions-League-Abends.

"Es ist toll, sein Trikot zu bekommen und einzurahmen. Ich habe ihm im Gegenzug mein Trikot gegeben. Keine Ahnung, was er damit vor hat", so der Stürmer, der ein weiteres interessantes Detail preisgab: "Wir sagten nur, 'Sehen uns in ein paar Wochen.'"

Real-Wechsel in Aussicht?

Obwohl englische Medien erst kürzlich über eine 169-Millionen-Offerte der Madrilenen für Kane berichteten, ist die Abschiedsfloskel aber kaum, als baldiges Wechselversprechen zu verstehen. Vielmehr stehen beide Klubs schon mit einem Bein in der K.O.-Runde der Champions League. Bereits im Viertelfinale der Königsklasse könnte es daher zu einem Wiedersehen der beiden Stars kommen.

Für Kane, der mit seinem Einsatz das Eigentor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung von Raphaël Varane maßgeblich einleitete, könnte der Punktgewinn gegen Real zur Initialzündung werden: "Das wird uns Selbstvertrauen für die Premier League geben. Wir wollten allen beweisen, dass wir eine tolle Mannschaft sind. Dies werden wir durch die Saison tragen."