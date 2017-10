Peter ersetzt verletzte Marozsan

Babett Peter übernimmt die Kapitänsbinde

Abwehrspielerin Babett Peter wird die wegen eines Jochbeinbruchs fehlende Dzsenifer Marozsan in den anstehenden beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft als Kapitänin ersetzen.

"Babett hat schon zuvor sehr viel Verantwortung übernommen. Sie ist eine Führungsspielerin, und es war klar, dass sie Spielführerin wird", sagte Bundestrainerin Steffi Jones am Donnerstag über die Wolfsburgerin Peter (113 Länderspiele/7 Tore).

Am Freitag trifft das DFB-Team in Wiesbaden auf Island (16:00 Uhr), vier Tage später ist in Großaspach der krasse Außenseiter Färöer Inseln der Gegner.

Neben Spielmacherin Marozsan fehlen Jones auch Sara Däbritz (Sprunggelenksverletzung) und Kristin Demann (Schulter-OP). Dafür kehren nach langen Verletzungspausen Alexandra Popp und Melanie Leupolz zurück.