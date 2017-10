Özil verrät offenbar Arsenal-Abschied

Steht Mesut Özil vor seinem Abschied vom FC Arsenal?

Der Vertrag von Mesut Özil beim FC Arsenal läuft im Sommer 2018 aus. Das heizt die Gerüchte um die Zukunft des Regisseurs seit Wochen an. Angeblich soll sein Ex-Trainer José Mourinho heiß auf eine erneute Zusammenarbeit sein. Eine Wiedervereinigung mit dem Portugiesen ist offenbar auch für Özil nicht ausgeschlossen - im Gegenteil.

Der deutsche Nationalspieler hoffe, dass Mourinho ihm schon bald ein Angebot für einen möglichen Wechsel zu Manchester United machen werde, schreibt unter anderem die "Daily Mail". Nach Informationen der Zeitung habe Özil Freunden erzählt, dass er überzeugt sei, schon bald eine Offerte des portugiesischen Star-Trainers zu bekommen.

Für Özil hätte einen Wechsel zu United einen zusätzlichen Reiz: Da er im Sommer 2018 ablösefrei wäre, könnte er in den Verhandlungen mit Manchester United ein höheres Gehalt verlangen. Bei Arsenal scheiterten Vertragsverhandlungen zuletzt, weil die Gunners die horrenden Forderungen des Mittelfeldspielers nicht erfüllen wollen.

Der Haken: Um einen ablösefreien Wechsel seines Stars zu verhindern, könnte Arsenal-Trainer Arsène Wenger den Transfer bereits im Winter forcieren. "Das ist möglich", erklärte der Franzose: "Wenn man in einer solchen Situation ist, muss man alle Lösungen in Betracht ziehen." Ein Kauf im Winter gilt allerdings als Option, die Manchester und Mourinho wohl nicht in Betracht ziehen.

Ein Wechsel zu einem anderen Verein scheint derweil außer Reichweite. Zwar soll unter anderem Inter Mailand Interesse an Özil haben, der Spielmacher selbst hat angeblich aber wenig Interesse an einem Wechsel nach Italien. Stattdessen will er wieder, wie in seiner Zeit bei Real Madrid von 2010 bis 2013, mit Mourinho zusammenarbeiten, heißt es.