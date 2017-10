Gesperrter Blatter will zur WM nach Russland

Sepp Blatter fährt zur WM nach Russland

Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter will trotz seiner Sperre zur Weltmeisterschaft 2018 nach Russland reisen.

"Ich habe eine Einladung vom russischen Präsidenten Vladimir Putin erhalten", bestätigte der 81-Jährige in einem Interview: "Ich werde zur WM fahren."

Blatter war zusammen mit dem früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini im Jahr 2015 gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte die von der FIFA-Berufungskommission von acht auf sechs Jahre reduzierte Sanktion Ende 2016 bestätigt.

Offiziell dürfen die beiden ehemaligen Top-Funktionäre deshalb kein Amt im Weltfußball ausüben. Einladungen zu WM-Spielen umfasst die Strafe aber nicht. Platini hätte sich wohl auch Spiele der EM 2016 in Frankreich anschauen dürfen.

Unterdessen hat Blatter angekündigt, demnächst ein Buch zu veröffentlichen - im Idealfall noch vor der WM in Russland. "Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Ich werde Dinge aus der Vergangenheit erzählen", so der Schweizer.