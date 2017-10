Heynckes: Im Sommer ist "ganz klar" Schluss

Jupp Heynckes will nach der aktuellen Saison definitiv aufhören

Ein Kantersieg gegen Freiburg, ein ungefährdetes 3:0 gegen Celtic in der Königsklasse - seit Jupp Heynckes beim FC Bayern das Sagen hat, läuft es für den Rekordmeister wieder.

Am Samstag steht das Traditionsduell gegen den Hamburger SV an. Im Nord-Süd Gipfel möchte der Bayern-Trainer den Schwung aus den jüngsten Siegen mitnehmen. "Wir müssen in Hamburg dort weiter machen, wo wir begonnen haben", forderte der 72-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag.

Nachdem die beiden letzten Siege in der heimischen Allianz Arena eingefahren wurden, wolle man nun auch auswärts nachlegen. "Wir müssen bestätigen, was wir zuhause gezeigt haben", so der Übungsleiter.

Auch wenn der HSV derzeit auf dem 15. Tabellenplatz steht und seit sechs Spielen auf einen Erfolg wartet, möchte Heynckes die Hansestädter nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Hamburg ist viel stärker als die letzten Ergebnisse zeigen", lobte er die Rothosen. "Man muss dem HSV größten Respekt entgegenbringen".

Müller auf dem Weg zur Topform

Für das Auswärtsspiel am Samstag kann sich Henyckes wieder voll auf Thomas Müller verlassen. Nachdem es bei dem 28-Jährigen unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti nicht rund lief, findet er nun langsam wieder seine Topform. "Er ist wieder auf dem Weg der Alte zu werden", freute sich Don Jupp. Müller habe in den letzten beiden Spielen "als Kapitän Einsatz und Wille gezeigt." Gegen Celtic gelang Müller sein zweites Saisontor, im Spiel gegen Freiburg steuerte er eine Vorlage bei.

Große personelle Umstellungen dürfte es erneut nicht geben. "Nach zwei Siegen wollen alle wieder spielen", berichtete Heynckes. "Man muss erstmal wieder in die Spur finden", sagte er zum Verzicht auf eine Rotation: "Wir müssen erstmal Erfolg haben."

Don Jupp nur bis Saisonende beim FCB

Henyckes selbst hat wieder großen Spaß am Training mit dem Team. Ihm mache es viel Freude, mit dem Kader zu arbeiten, besonders wenn er "sehe, wie die Mannschaft reagiert." Zuletzt hatte er den Spielern Verhaltensregeln an die Hand gegeben und das Aufwärmprogramm intensiviert. Trotzdem sei die Trainertätigkeit ein "Fulltime-Job, der es in sich hat."

Diskussionen über ein Engagement bei den Bayern über das Saisonende hinaus schob der gebürtige Mönchengladbacher direkt einen Riegel vor. "Solch eine Frage ist viel zu früh", sagte er und stellte klar: "Wenn ich sage, ich übernehme das interimsmäßig bis Sommer, dann ist das so. Normalerweise übernimmt ein Trainer in meinem Alter nicht so eine riesige Aufgabe. Es ist ganz klar vereinbart bis Sommer - und sonst nichts."