Arp und Co. vor Hitzeschlacht gegen Brasilien

Jann-Fiete Arp und Co. treffen auf Brasilien

Die deutsche U17 trifft im WM-Viertelfinale am Sonntag auf Brasilien. Vor allem dank der Treffer von HSV-Juwel Jann-Fiete Arp träumen die DFB-Junioren in Indien vom großen Wurf.

Es wird heiß in Kolkata. Richtig heiß. 34 Grad und Sonnenschein sind vorhergesagt, wenn die deutschen U17-Fußballer in der indischen Millionenstadt nach den Sternen greifen. Im Viertelfinale der Junioren-Weltmeisterschaft ist Brasilien der Gegner.

"Wir müssen einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner, das reicht schon", sagte U17-Coach Christian Wück flachsend: "Grundsätzlich wird in einer solchen Partie auch die Tagesform eine entscheidende Rolle spielen. Es begegnen sich zwei Mannschaften, die auf einem sehr hohen Niveau agieren."

Deutschland hatte im Achtelfinale Kolumbien mit 4:0 aus dem Weg geräumt, fast ebenso souverän schaltete die "kleine" Seleção Honduras (3:0) aus. Wück warnt vor den Zuckerhut-Kickern: "Brasilien tritt sehr spielstark auf, dazu haben sie europäische Komponenten in ihrem Spiel. Wir müssen in allen Belangen eine Topleistung abrufen, um eine Runde weiterzukommen."

Klima-Vorteil für Brasilien

Die klimatischen Bedingungen mit großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit könnten allerdings den Brasilianer, die aufgrund des 1:7-Debakels gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 besonders motiviert sein dürften, zugute gekommen. Rund 40.000 Zuschauern werden zu dem Spiel erwartet.

Der Nachwuchs des DFB war mit einiger Mühe ins Turnier gestartet. Gegen den Iran gab es sogar eine 0:4-Pleite, der Vorrunden-K.o. drohte. Doch im weiteren Turnierverlauf hat sich das Wück-Team gefunden.

Generell werde die Qualität im WM-Viertelfinale deutlich höher sein als in den bisherigen Spielen bei diesem Turnier, analysierte Wück: "Es stehen sich nun die besten acht Teams der Welt in dieser Altersklasse gegenüber. Unsere Formkurve zeigt - wie es in einem Turnier sein sollte - nach oben."

Spieler müssen "einen Gang hochschalten"

Deshalb ist der Ex-Profi auch sehr zuversichtlich, was das Weiterkommen gegen die Ballzauberer anbelangt. "Die Jungs haben im Turnier eine tolle Entwicklung genommen und nach dem Rückschlag gegen den Iran eine starke Reaktion gezeigt", betonte der Coach. Klar ist aber auch: "Nun müssen sie nochmals einen Gang hochschalten."

Top-Talent Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV war zweifacher Torschütze gegen die Kolumbianer (7. und 65.). Der Ausnahmespieler könnte wieder den Unterschied ausmachen. "Ich hoffe, dass er sehr wichtig wird. Fiete profitiert von seinen Nebenleuten, wie die Mannschaft auch von Fiete profitiert. Die Abstimmung greift sehr gut ineinander", sagte Wück.

Minimalziel bereits erreicht

Das Ziel, zu den besten acht U17-Teams zu zählen, hat der Coach mit seiner Mannschaft schon erreicht: "Das ist eine Grundvoraussetzung, um weitere Erfolge zu feiern, wie es zuletzt der U21 bei der EM oder auch der A-Nationalmannschaft beim Confed Cup mit vielen jüngeren Spielern gelang. Wir sind motiviert genug und haben die Qualität, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

Schon jetzt steht das beste Abschneiden für den DFB-Nachwuchs nach Rang drei 2011 in Mexiko fest.