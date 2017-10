Trotz "schwieriger Phase": BVB verlängert mit Bürki

Bleibt bis 2021 in Dortmund: Roman Bürki

Borussia Dortmund hat den ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag mit Torhüter Roman Bürki vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Das gab der Tabellenführer der Bundesliga am Freitag bekannt.

Damit sendeten die Verantwortlichen ein deutliches Signal an die Öffentlichkeit, nachdem der Schweizer in den vergangenen Tagen teils heftig für seine Patzer in der Königsklasse kritisiert worden war.

Bürki dankte dem Verein: "Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen, das mir Borussia Dortmund in einer für mich durchaus schwierigen Phase entgegenbringt – und ich bin sehr froh und stolz, im Tor dieser tollen Mannschaft zu stehen, der ich alles unterordne."

Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich hochzufrieden: "Roman passt sportlich und menschlich hervorragend zu Borussia Dortmund. Wir mögen seinen Spielstil, sehen bei ihm ein großes Entwicklungspotenzial und gehen fest davon aus, dass er das, was in ihm steckt, schon bald wieder konstant abrufen wird."

Der 26-Jährige war 2015 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt und seither die Nummer eins beim BVB. Bürki stand bislang in 68 Bundesliga- sowie 14 Europapokal-Partien für die Schwarz-Gelben auf dem Platz.