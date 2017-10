Ibra-Comeback bei United noch nicht in Sicht

José Mourinho (l.) hofft auf eine baldige Rückkehr von Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović arbeitet dieser Tage im Reha-Zentrum von Manchester United an seinem Comeback in der Premier League. Teammanager José Mourinho hat sich nun zum Zeitplan des Schweden geäußert. Eine baldige Rückkehr zieht der Portugiese nicht in Betracht.

"Zlatan ist bei uns, unter Aufsicht, und arbeitet so hart wie möglich. Aber er wird nicht in einer Woche oder in den nächsten Wochen zurück sein", zitiert der "Mirror" José Mourinho. Der 36-jährige Angreifer zog sich im April eine schwere Knieverletzung zu, woraufhin sein Vertrag in Manchester im Sommer zunächst nicht verlängert wurde. Ende August gaben beide Seiten jedoch die Rückkehr des exzentrischen Stürmer bekannt.

Spekuliert wurde zuletzt, dass Ibrahimović bereits zum Schlager gegen Tottenham Hotspur am 28. Oktober wieder auf dem Rasen stehen könnte. Mourinho ist mit einer Prognose allerdings etwas vorsichtiger: "Lasst uns ihm seine Zeit geben, damit er zum richtigen Moment zurückkommt. Ob ich glaube, dass er noch in 2017 zurückkehrt? Ja, das tue ich, aber es ist nur ein Gefühl."

Mourinho muss zurzeit auch auf die Rückkehr eines zweiten Superstars warten: Paul Pogba. Der Franzose plagt sich seit Mitte September mit einer Oberschenkelverletzung herum. "Ich weiß nicht, wann er zurück sein wird", so Mourinho knapp.

Zunächst greift der Tabellenzweite der Premier League am kommenden Samstag (16:00 Uhr) im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Huddersfield Town an. Derzeit hat United bei acht gespielten Partien zwei Punkte Rückstand auf Stadtrivale Manchester City. Eine Woche später steigt das Spitzenspiel gegen Tottenham Hotspur.