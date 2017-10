RB-Perle Augustin: Gab auch andere Angebote

Jean-Kévin Augustin hat sich in Leipzig gut eingefunden

Sommer-Neuzugang Jean-Kévin Augustin ist bei RB Leipzig angekommen. Drei Tore in der Liga und eins in der Champions League sprechen für eine starke Form des Franzosen, der auch Offerten anderer Klubs vorliegen hatte. Das bestätigte der Youngster im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Satte 16 Millionen Euro legte Vizemeister RB Leipzig für den 20-Jährigen auf den Tisch. Bei Paris Saint-Germain sah Jean-Kévin Augustin aufgrund der großen Konkurrenz keine große Zukunft. "Schauen Sie sich den Kader an: In Paris Stammspieler zu werden, ist extrem schwer", so der Angreifer, der "im Guten" seinen Ausbildungsklub PSG verlassen habe.

Nun spielt er bei RB Leipzig, "bei einem fantastischen Klub" und kommt bereits auf sechs Liga-Einsätze. Dabei hätte der Franzose vor der Saison auch zu einem anderen Verein wechseln können.

Augustin träumt von der WM-Teilnahme

Angebote habe es mehrere gegeben. "Ralf Rangnick hat aber sehr früh Kontakt mit meinem Berater aufgenommen. Jetzt bin ich hier und überzeugt, dass es der richtige Schritt ist." Unter anderem wurde Leipzigs Liga-Konkurrent Borussia Dortmund im Sommer mit Augustin in Verbindung gebracht.

Dank seiner starken Leistungen in der ersten Phase der Saison macht sich der Stürmer berechtigte Hoffnungen, im kommenden Sommer mit der französischen Nationalmannschaft nach Russland zu reisen. "Jeder träumt davon, für sein Land zu spielen - auch ich. Ich muss weiter hart an mir arbeiten, mich zeigen, der Mannschaft helfen, Tore schießen und vorbereiten." Sollte sich Trainer Didier Deschamps melden sei Augustin "bereit".