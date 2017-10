ÖFB-U19-Frauen erreichen Eliterunde

Jubel bei den ÖFB-Mädels

Österreich U19-Frauen stehen vorzeitig als Teilnehmerinnen der Eliterunde der EM-Qualifikation fest. Im zweiten Gruppenspiel der ersten Qualifikationsphase besiegte die ÖFB-Auswahl am Freitag in Rohrbach an der Lafnitz Mazedonien 2:0 und buchte gemeinsam mit Abschlussgegner Belgien bereits das Ticket für die nächste Runde im Rennen um ein EM-Ticket.

Es dauerte bis zur 80. Minute, bis die Österreicherinnen den gegnerischen Abwehrriegel erstmals durchbrachen. Jana Scharnböck sorgte für die erlösende Führung, in der Nachspielzeit machte Melanie Brunnthaler alles klar Am Montag (17.Uhr) geht es abschließend ebenfalls in Rohrbach gegen Belgien um den Sieg in der Gruppe 8.

"Es war ein klassischer Arbeitssieg gegen einen schwer zu bespielenden Gegner. Mazedonien hat sich nur auf das Verteidigen konzentriert. Schlussendlich haben wir das Glück erzwungen und ein gerechtes Ergebnis erreicht, mit dem wir auch den Aufstieg in die Eliterunde geschafft haben. Am Montag wird uns gegen Belgien im Duell um den Gruppensieg ein völlig anderes Spiel erwarten", wurde Teamchef Michael Steiner in einer Aussendung zitiert.

Österreich spielte mit:

Zink; Fellhofer, Wienroither, Weilharter, Mak; Schneider (46. Scharnböck), Klein ©, Brunnthaler; Bachler (86. Mössner), Hickelsberger-Füller, Schneeberger (61. Kunschert).

apa/red