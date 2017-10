Salihi-Festspiele bei Neustadt-Sieg

Wr. Neustadt mischt an der Spitze mit

Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen den FAC hat der SC Wiener Neustadt in der Erste Liga wieder in die Spur gefunden. Die Niederösterreicher feierten am Freitag in der 15. Runde gegen Kapfenberg einen 4:2-Heimsieg, Hamdi Salihi erzielte dabei vier Treffer. Der FAC und Liefering trennten sich 2:2, Hartberg besiegte Blau-Weiß Linz ebenso mit 2:0 wie Austria Lustenau Wattens.

Salihi hält in der Torschützenliste nun bei 13 Treffern. In der ersten halben Stunde war der Albaner fast im Zehn-Minuten-Takt (10./20./29.) erfolgreich. Neben zwei versenkten Elfmetern, beide Male war Salihi übrigens selbst gefoult worden, traf der 33-Jährige auch zweimal Kopf. Sein letztes Tor machte Salihi in der 56. Minute. Für Kapfenberg waren Davor Bratic (15.) und Mladen Jutric (53.) erfolgreich.

Liefering benötigte gegen den Floridsdorfer AC viele Chancen, ehe man doch in Führung ging. Nach dem Treffer von Mahamadou Dembele in der 63. Minute drehten jedoch Edrisa Lubega (66.) und Mario Kröpfl (75.) vorerst die Partie zugunsten des Heimteams. Mit dem letzten Schuss der Partie brachte dann aber Enock Mwepu in der 95. Minute den Ausgleich auf den Weg. Christian Bubalovic fälschte den Ball unhaltbar zum 2:2 ab.

Hartberg holt drei Zähler

Hartberg besiegte Blau-Weiß Linz verdient mit 2:0. Dario Tadic (12.) und Manfred Gollner (45.+2) erzielten in der Profertil Arena Hartberg die Tore. Nach vier Spielen ohne Sieg orientiert sich der Aufsteiger in der Tabelle wieder nach oben. Vorerst ging es für das Team von Coach Christian Ilzer von Platz fünf auf vier hinauf.

Die Lustenauer Austria gewann durch einen Doppelpack von Daniel Sobkova (83./85.) noch mit 2:0 gegen Wattens. Für Neo-Trainer Gernot Plassnegger war es der zweite Sieg im zweiten Spiel unter seinem Kommando. Die Vorarlberger verbesserten sich damit auf den sechsten Tabellenplatz.

apa