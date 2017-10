Stimmen: "So kannst du hier nichts holen"

Guido Burgstaller (l.) gewann mit Schalke gegen René Adlers Mainzer

Mit dem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 schiebt sich der FC Schalke 04 in die obere Tabellenregion der Bundesliga. Torschütze Leon Goretzka war deshalb hinterher im Interview mit "Eurosport" sichtlich zufrieden. Die Mainzer hadern hingegen mit der eigenen Körpersprache. Die Stimmen.

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05: 2:0 (1:0)

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Sieg: "Wir wollten definitiv einen stabilen Ballbesitz haben, wir wollen uns nicht verstecken und vor allem zuhause mutig sein. Es war das Ziel, noch mehr vertikal zu spielen. Wir sind schon hungrig und wollen aus dem Ballbesitz auch Kapital ziehen."

... zu Max Meyer und seiner neuen Rolle auf der 6er-Position (vor dem Spiel): "Ich glaube, dass technisch starke Spieler überall spielen können. Max kann es auf der 8, er kann es auf der 10 und dementsprechend auch auf der 6."

Leon Goretzka (FC Schalke 04): "Im Fußball gibt es immer Phasen. Im Moment läuft es eben sehr gut, dann denkt man vor dem Tor nicht nach und hat ein gewisses Selbstvertrauen. Genauso gut kann es auch wieder andersherum sein. Es braucht jetzt auch keiner erwarten, dass ich in jedem Spiel ein Tor mache. Wir wollen weiter an unserem Spiel arbeiten und konstant besser werden. Im Endeffekt spiegelt das die Tabelle auch wieder."

Guido Burgstaller (FC Schalke 04): "Es war eine top Mannschaftsleistung. Wir hätten früher das 2:0 machen müssen. Aber jetzt sind wir glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir arbeiten alle sehr akribisch, momentan funktioniert das sehr gut."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben in der ersten Halbzeit gut gegen den Ball gearbeitet und nicht viele Torchanchen zugelassen. Wir haben die Passwege zugestellt und auf Fehler gewartet. Wir hatten aber auch viele einfache Ballverluste, keine klaren Aktionen und keinen Torschuss. In der zweiten Hälfte hatten wir 15 bis 20 Minuten lang eine gute Phase mit zwei Tormöglichkeiten. Über das ganze Spiel gesehen, war es aufgrund der fehlenden Überzeugung eine verdiente Niederlage."

René Adler (1. FSV Mainz 05): "Eine Niederlage ist immer bitter, aber heute war sie absolut verdient. Von der Aggressivität und der Körpersprache her war uns Schalke von Beginn an überlegen. So kannst du hier auswärts auf Schalke nichts holen. Wir waren in allem nicht durchschlagskräftig und leidenschaftlich genug, wir sind nicht an unser Limit gekommen."

Stefan Bell (Kapitän 1. FSV Mainz 05): "Wir sind nicht gut reingekommen. Es war heute vorne und hinten zu wenig. Schalke funktioniert auch als Mannschaft gut, hier wird es jeder schwer haben."