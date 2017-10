Sammer lobt den BVB für Vertrauen in Bürki

Für Matthias Sammer ist die Meisterschaft "ein Marathonlauf"

Borussia Dortmund hat nach dem ernüchternden Unentschieden bei APOEL Nikosia in der Champions League und dem so gut wie sicheren Ausscheiden den Vertrag von Schlussmann Roman Bürki verlängert - trotz derzeitiger Formschwäche. TV-Experte Matthias Sammer fand dafür nur lobende Worte.

"Das ist ein Zeichen von Klarheit und ihm gegenüber ein Zeichen von Vertrauen. Das zeichnet den Klub auch in dieser Phase aus", urteilte der 50-Jährige bei "Eurosport". Die Verlängerung des Schweizers, der nunmehr bis 2021 das schwarzgelbe Trikot tragen wird, sei "nur konsequent".

Schließlich gehe es auf Dauer "nur um Leistung", so Sammer: "Bürki hat jetzt den Rückhalt des Vereins und sollte das schleunigst zurückgeben."

Der ehemalige Bayern-Sportdirektor und BVB-Meistertrainer sieht die jüngsten Dämpfer in der Liga (2:3 gegen RB Leipzig) und in der Champions League (1:1 in Nikosia) dabei nicht wirklich dramatisch. Zwar befände sich der BVB in einer Phase, "die ein bisschen unglücklich läuft und wo sie ihre Leichtigkeit verloren" haben. Allerdings sei "die Meisterschaft ist ein Marathonlauf über 34 Spieltage."