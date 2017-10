Wiedwald: "In Bremen wieder das alte Leid"

Felix Wiedwald feierte bei Leeds United einen gelungenen Einstand

Trotz bärenstarker Rückrunde spürte Torwart Felix Wiedwald bei Werder Bremen im Sommer nicht mehr das Vertrauen von Trainer Alexander Nouri und wechselte daraufhin in die zweite englische Liga zu Leeds United. Seinen Abschied von der Weser bedauert der 27-Jährige zwar, Groll hegt er allerdings nicht.

"Bremen ist meine Heimat, mit der werde ich immer verbunden bleiben. Klar, ich wäre gerne geblieben", gab Wiedwald in einem Interview mit der "Deichstube" zu, betonte zugleich aber, dass er erhobenen Hauptes gegangen sei, da er sich seinen Kindheitstraum erfüllen konnte: "Ich habe für meinen Klub im Weserstadion gespielt."

Trotz der Trennung schlägt das Herz von Wiedwald weiter für seinen Jugendklub: "Es ist schade, dass Werder noch sieglos ist und unten drin steckt. Das macht mich traurig. Es ist in Bremen wieder das alte Leid."

Dass die Grün-Weißen mit vier Punkten aus acht Spielen derart schlecht in die Saison gestartet sind, wunderte Wiedwald: "In den letzten Wochen hätte ich aber schon mal mit einem Sieg gerechnet", so der Schlussmann.

Fantastic performance from us! #stepbystep 💪🏽 @leedsunited A post shared by f e l i x w i e d w a l d (@felixwiedwald) on Sep 9, 2017 at 10:01am PDT

Lob für Nachfolger Pavlenka

Die Bremer Krise führt Wiedwald dabei nicht auf seinen Nachfolger Jiří Pavlenka zurück. "Er macht einen guten Job. Er bekommt zwar immer noch die meisten Torschüsse in der Liga aufs Tor - so wie ich damals - aber es sind nicht so viele drin", lobte Wiedwald den Tschechen und fügte schmunzelnd hinzu: "Vielleicht waren die Schüsse auf sein Tor leichter zu parieren."

Einen kleinen Seitenhieb gegen seinen früheren Arbeitgeber konnte sich Wiedwald aber doch nicht verkneifen. "Ich habe jetzt schon öfter zu Null gespielt als in meinen letzten beiden Spielzeiten bei Werder zusammen", kommentierte der Torwart seinen Einstand bei Leeds. Vom zweiten bis zum siebten Spieltag waren die Whites ohne Gegentor geblieben.