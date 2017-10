Platz 3! Union feiert vierten Sieg in Folge

Die Serie hält: Union rupft auch das Kleeblatt

Union Berlin hat seine Aufstiegsambitionen erneut untermauert und sich in der Verfolgergruppe der 2. Bundesliga festgesetzt.

Die Mannschaft von Jens Keller feierte beim 3:1 (2:0) gegen Kellerkind SpVgg Greuther Fürth ihren vierten Sieg in Serie und übernahm zumindest bis Sonntag den Relegationsplatz drei.

Zudem feierte Union eine gelungene Generalprobe für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag bei Bayer Leverkusen.

Peter Kurzweg (4.), der starke Akaki Gogia (41.), der den ersten Treffer vorbereitet hatte, und Felix Kroos (76.) machten den dritten Saisonsieg der Köpenicker perfekt.

Fürth, das durch einen abgefälschten Distanzschuss Maximilian Wittek (57.) lediglich zum Anschlusstreffer kam, wartet nach wie vor auf seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison und belegt den vorletzten Platz.

Union drückt sofort

Vor 21.344 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei dominierten die Gastgeber von Beginn an das Geschehen. In der 17. Minute hatten Marcel Hartel und Sebastian Polter bei einer Doppelchance der Berliner einen weiteren Treffer auf dem Fuß, den der starke Fürther Torwart Sascha Burchert verhinderte.

Nach der Pause trat das Kleeblatt, das am Dienstag im Pokal auf den FC Ingolstadt trifft, stärker auf und wurde durch den Anschlusstreffer von Wittek belohnt. Union erholte sich aber schnell vom Gegentreffer und war anschließend wieder Herr der Lage.