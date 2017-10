Chelsea gewinnt irren Schlagabtausch

César Azpilicueta (l.) machte den Wahnsinn an der Stamford Bridge perfekt

Der FC Chelsea hat mit einem Doppelschlag in den Schlussminuten den nächsten Rückschlag in der Premier League gerade noch verhindert.

Die Mannschaft von Antonio Conte gewann gegen das Überraschungsteam FC Watford trotz zwischenzeitlichen Rückstands noch 4:2 (1:1) und feierte nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga wieder einen Erfolg.

Chelsea überholte mit 16 Punkten die Gäste (15) und kletterte zumindest vorübergehend auf Platz vier. Der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City beträgt sechs Punkte, allerdings kann das Team von Pep Guardiola am Samstagnachmittag gegen den FC Burnley weitere Zähler sammeln.

Joker Batshuayi sticht

An der Stamford Bridge stand Antonio Rüdiger in der Startelf - und hatte gleich Grund zum Jubeln: Nach nur zwölf Minuten traf Pedro zur Führung. Doch im weiteren Spielverlauf spielten die Gäste mutig auf und gingen durch Abdoulaye Doucoure (45.+2) und Roberto Pereyra (49.) sogar in Führung.

Nach dem Ausgleich durch Top-Joker Michy Batshuayi (71.) brachte César Azpilicueta (87.) die Blues doch noch auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit machte Batshuayi (90.+5) schließlich den Deckel drauf.