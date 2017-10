Matthäus: 50 Millionen für Werner? Zu wenig!

Timo Werner hat die Aufmerksamkeit der Top-Klubs auf sich gezogen

Die Lobeshymnen auf Timo Werner reißen nicht ab. Mit sechs Saisontoren in elf Pflichtspielen läuft es weiter glänzend für den 21-Jährigen, der seit geraumer Zeit ein Schlüsselspieler im Leipziger Angriff ist.

"Er ist ein Gesicht unserer Mannschaft geworden", hob RB-Coach Ralph Hasenhüttl bei "Sky" den Stellenwert des Nationalspielers hervor. "Für Leipzig und auch für Deutschland ist er die Stürmerhoffnung schlechthin."

Das schlägt sich auch auf den Marktwert des Angreifers nieder, der mittlerweile bei stolzen 50 Millionen Euro liegen soll. Für "Sky"-Experte Lothar Matthäus immer noch zu wenig.

"Er ist wertvoller. Es hört sich komisch an, aber was sind heute 50 Millionen auf dem Markt", so der deutsche Rekordnationalspieler. "Werner ist zurzeit der kompletteste deutsche Stürmer. Er geht in die Tiefe, er ist schnell und geht auch auf die Flügel. Für die Defensive ist er nur schwer zu packen. Er ist aber vor allem eines, er ist torgefährlich."

"Wahnsinn, was sich im letzten Jahr getan hat"

Werner selbst zeigte sich überrascht und erfreut über die Wertschätzung. "Als die Zahl 50 Millionen plötzlich da stand, das war schon Wahnsinn", verriet er. "Ich bin vor einem Jahr mit keinen Ansprüchen hierher gekommen und jetzt bin ich A-Nationalspieler, 50 Millionen wert und habe den Anspruch, in der Bundesliga mindestens zehn oder mehr Tore zu schießen."

Natürlich verändere sich die Erwartungshaltung mit zunehmendem Erfolg, dennoch sei es "Wahnsinn, was sich im letzten Jahr getan hat."