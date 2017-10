Nächster Dämpfer: BVB verspielt 2:0-Führung

Weigl und Co. mussten in Frankfurt ein 2:2 schlucken

Selbst ein komfortabler Vorsprung reicht Borussia Dortmund mittlerweile nicht mehr - der BVB ist erneut gestolpert.

Am 9. Spieltag der Bundesliga kam der Pokalsieger bei seinem "Problemgegner" Eintracht Frankfurt trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Es droht der erstmalige Verlust der Tabellenführung.

Nuri Şahin (19.) erzielte aus abseitsverdächtiger Position die Führung für den BVB, der zuletzt in der Liga und vor allem in der Champions League geschwächelt hatte. Vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena traf zudem Maximilian Philipp (57.). Zum ersten Sieg am Main seit dem 1. September 2013 reichte es dennoch nicht, weil für Frankfurt Sebastian Haller (64./Foulelfmeter) und Marius Wolf (68.) trafen.

Viel Kampf prägte die Neuauflage des Pokalendspiels, durch zahlreiche (taktische) Fouls entstand nur schwer ein Spielfluss. Die Dortmunder, die in der Defensive aufgrund der Ausfälle von Kapitän Marcel Schmelzer und Ömer Toprak sowie der Rotsperre von Sokratis mächtig improvisieren mussten, waren dank ihrer individuellen Klasse zunächst zwar leicht feldüberlegen. Der berühmte letzte Pass fand aber noch keinen Abnehmer.

Frankfurt spielbestimmend

Beim missglückten Schussversuch von Marc Bartra stand Şahin allerdings goldrichtig. Der türkische Nationalspieler traf aus kurzer Distanz und schockierte damit die Gastgeber, die Augenblicke zuvor ihre ersten gefährlichen Offensivaktionen gestartet hatten und besser in die Partie gekommen waren.

Der Gegentreffer brachte die Hessen, die zuletzt durch Tore in den Schlussminuten zwei Siege gefeiert hatten, nur kurz aus dem Rhythmus. Dank der Passivität des BVB besaßen Wolf (31.) und Ante Rebić (33.) gute Chancen zum Ausgleich, die der in die Kritik geratene Roman Bürki im Dortmunder Tor jedoch souverän entschärfte. Bis zur Pause blieb die SGE spielbestimmend.

BVB-Trainer Peter Bosz, der vor dem Spiel eine Schwächephase seines Teams eingestanden hatte, fand in der Kabine anscheinend nicht die richtigen Worte. Auch nach dem Seitenwechsel taten sich im schwarz-gelben Abwehrverbund immer wieder Lücken auf, Rettungsaktionen in höchster Bedrängnis verhinderten Schlimmeres.

Bürki verursacht Elfmeter

Während Dortmund in dieser unterhaltsamen Phase fast ausschließlich auf Konter seines pfeilschnellen, aber noch glücklosen Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang setzte und dafür beinahe belohnt wurde (51./53.), drängte die Eintracht immer entschlossener auf den verdienten Ausgleich. Ein Treffer lag in der Luft, und er fiel - auf der falschen Seite. Philipp schloss ins lange Eck ab.

Als wenig später die Dortmunder Defensive erneut zu lethargisch agierte und Rebić erneut enteilte, ging Bürki zu ungeschickt zu Werke. Er brachte Rebić zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelte Haller zum Anschluss. Wolf erzielte für die entfesselten Gastgeber sogar den Ausgleich.