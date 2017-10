Offiziell! Weidenfeller beendet Karriere

Roman Weidenfeller beendet seine Karriere am Saisonende

Nach 18 Profi-Jahren ist Schluss: Wie BVB-Manager Michael Zorc am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt bestätigte, wird Torhüter Roman Weidenfeller seine Laufbahn am Ende der Saison beenden.

"Es steht fest, dass Roman in seinem letzten Jahr ist", verriet Zorc vor dem Spiel in Frankfurt. "Man kann daher sagen, dass wir eine neue Nummer zwei suchen", ergänzte der Manager, der den Vertrag mit der etatmäßigen Nummer eins, Roman Bürki, erst in der letzten Woche bis 2021 verlängerte.

Für Roman Weidenfeller endet damit im Juni 2018 eine Karriere mit Höhen und Tiefen. Nach nur sechs Bundesliga-Einsätzen für den 1. FC Kaiserslautern in den Jahren 2000 bis 2002 wechselte der heute 37-Jährige zu Borussia Dortmund. Zur Spielzeit 2004/05 wurde Weidenfeller in Dortmund die neue Nummer eins.

Neben zwei Meisterschaften feierte der Keeper mit den Schwarz-Gelben auch zwei DFB-Pokalsiege und den Champions-League-Finaleinzug 2013. Zwischen 2013 und 2015 hütete der gebürtige Pfälzer zudem fünf Mal das Tor der deutschen Nationalmannschaft. Seinen Status als Nummer eins des BVB verlor Weidenweller im Sommer 2015 an den Schweizer Roman Bürki. Seitdem bestritt der Routinier in der Liga nur noch neun Spiele.