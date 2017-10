Beim Aufwärmen verletzt: Pizarro-Debüt fällt aus

Claudio Pizarro verletzte sich vor dem Spiel gegen Werder beim Aufwärmen

Das Wiedersehen von Claudio Pizarro mit seiner alten Liebe Werder Bremen ist ausgefallen. Der peruanische Angreifer des 1. FC Köln hat sich vor dem Kellerduell der Bundesliga am Sonntag beim Aufwärmen verletzt und musste zurück in die Kabine gehen.

Der 39-Jährige sollte erstmals in dieser Saison in der Startelf stehen, wurde aber durch Sehrou Guirassy ersetzt. Werder wünschte seinem langjährigen Spieler via Twitter "Gute Besserung".

Die Kölner bestätigten lediglich den Ausfall, gaben aber keinen genauen Grund bekannt. Der "Express" berichtete zunächst von einer Oberschenkel-Blessur, die sich der Peruaner zugezogen haben soll.