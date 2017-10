Klopp "gratuliert" ManCity schon zum Titel

Laut Jürgen Klopp könnte der Titelkampf in der Premier League schon entschieden sein

Nach einem durchwachsenen Saisonstart liegt der FC Liverpool vor dem Spiel gegen Tottenham zwölf Zähler hinter Tabellenführer Manchester City. Ein klares Alarmsignal für Jürgen Klopp, der fürchtet, dass die Entscheidung im Kampf um den Titel bereits gefallen ist.

Grund zur Sorge bereitet Klopp die Dominanz von Manchester City, das mit 25 von 27 möglichen Punkten und einer Tordifferenz von +28 derzeit unangefochten an der Spitze der Premier League steht. "City ist so stark und fliegt gerade an der Tabellenspitze", schwärmte der Reds-Coach vom Spitzenreiter, der für viele als derzeit beste Mannschaft Europas gilt.

"Wenn sie mich fragen, ob das Titelrennen schon entschieden ist? [...] Vielleicht ist es schon entschieden", fürchtet Klopp ein Durchmarsch der Truppe von Pep Guardiola. "Allerdings", relativierte der deutsche Coach, "gibt es trotzdem noch viel zu gewinnen, vor allem für uns".

Als mitentscheidend für den Einbruch seiner Reds beurteilte Klopp ausgerechnet das 0:5 im direkten Duell gegen Manchester City. Im Anschluss an die Begegnung gewann Liverpool nur drei der nächsten vier Partien und ließ wichtige Punkte liegen. City holte dagegen 15 von 15 möglichen Punkten. "Nach diesem Spiel hat City viel Selbstvertrauen gehabt. [...] Es war ein ganz entscheidender Moment", analysierte der Ex-Dortmund-Coach.