Stöger: Rücktritt beim FC wäre "egoistisch"

Peter Stöger konnte mit dem 1. FC Köln in der Liga erst zwei Punkte einfahren

Trotz des verpassten Befreiungsschlags gegen Werder Bremen hat Peter Stöger einen Rücktritt als Trainer des 1. FC Köln kategorisch ausgeschlossen.

"Ich kann und werde auch nie den Platz räumen, wenn ich nicht weiß, dass es eine zweite und ideale Lösung für diesen Klub gibt", sagte Stöger nach dem 0:0 gegen Bremen am Sonntag: "Alles andere wäre schwachsinnig und egoistisch."

Der Österreicher, dessen Team mit zwei Punkten aus neun Spielen Tabellenletzter ist, ist überzeugt, dass er seine Spieler noch erreicht. "Wenn ich sehe, was diese Mannschaft abliefert", meinte er, "das ist ein Zeichen, dass wir gerne zusammenarbeiten. Es heißt: Weitermachen, weitermachen. Die Jungs sind total willig und giftig, das zu korrigieren, was wir in der Anfangsphase der Meisterschaft nicht gut gelöst haben."

Auch Manager Jörg Schmadtke vertraut weiter auf den Österreicher. "Die Idee im Moment ist, dass es keine Trainerdiskussion gibt", gab er zu Protokoll.