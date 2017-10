Wieder Dritter! Real landet sicheren Heimsieg

Asensio traf für Real Madrid zum zwischenzeitlichen 2:0

Spaniens Meister Real Madrid hat in der Primera División im Schongang den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona wieder auf fünf Punkte verkleinert.

Einen Tag nach Barças 2:0-Erfolg gegen den FC Malaga bezwangen die Königlichen SD Eibar 3:0 (2:0).

Trainer Zinédine Zidane schonte einige Stars, darunter auch Weltmeister Toni Kroos. Real hatte trotzdem keine Probleme und bleibt mit 20 Punkten Tabellendritter, hinter Barca (25) ist der FC Valencia (21) Zweiter. Die Tore für Real erzielten Eibars Paulo Oliveiro, der in der 18. Minute ins eigene Netz köpfte, sowie Marco Asensio (28.) und Marcelo (83.).

Begleitet von abermaligen Fan-Gesängen für Kataloniens Unabhängigkeit von Spanien hatte Barça schon am Samstag seinen Vorsprung in der Tabelle behauptet. Das weiter ungeschlagene Team von Superstar Lionel Messi feierte mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen gegen Malaga seinen achten Sieg im neunten Saisonspiel. Valencia gewann 4:0 gegen den FC Sevilla.

In der von lautstarken Kundgebungen im Stadtgebiet aufgeheizten Atmosphäre nach den jüngsten politischen Entwicklungen sorgte Barça auf dem Platz durch die Führung durch Gerard Deulofeu (2.) früh für klare Verhältnisse. Elf Minuten nach der Pause stellte Andres Iniesta den Endstand her, ehe in der Schlussphase ein weiteres Tor der Gastgeber durch Messi wegen Abseits nicht anerkannt wurde.