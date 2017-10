"Fühle mich wohl": Bleibt Meyer doch auf Schalke?

Bleibt Max Meyer auf Schalke?

"Stand jetzt werde ich nächstes Jahr ablösefrei wechseln." Dieser Satz von Schalkes Max Meyer ließ die Fangemeinde von S04 Anfang September aufschrecken. Der Vertrag des dribbelstarken Eigengewächses läuft im Sommer 2018 aus. Nun haben sich seine Mitspieler für einen Verbleib des 22-Jährigen ausgesprochen.

"Ich hoffe, dass Max bei uns bleibt und seinen Vertrag verlängert", sagte Innenverteidiger Naldo am Freitag nach dem 2:0-Sieg über Mainz 05. "Ich hätte gerne, dass er hierbleiben kann und bei uns noch ein paar Jahre spielt." Die Wertschätzung Meyers rührt nicht von ungefähr. Unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco wird Meyer neuerdings nicht mehr als Zehner sondern als Sechser eingesetzt. Tedesco sieht die Stärke seines Schützlings in der Schaltzentrale des Schalker Spiels.

Die Umstellung scheint dem gebürtigen Oberhausener zu gefallen. "Es tut ihm unheimlich gut, weil er ja auch merkt, dass er der Mannschaft wieder hilft" erklärte auch Kumpel Leon Goretzka. Dessen eigener Vertrag auf Schalke läuft ebenfalls aus. Ob eine Kontraktverlängerung Meyers Einfluss auf Goretzkas Entscheidung hätte? Ungewiss.

Sicher ist dagegen, dass Meyer nach der durchwachsenen Zeit unter Ex-Coach Markus Weinzierl wieder in die Mannschaft zurückgefunden hat. "Fakt ist, dass noch gut neun Monate Vertrag habe. In der Zeit kann noch viel passieren", sagte Meyer selbst. "Ich kann schon sagen, dass ich mich im Moment so wohl fühle wie lange nicht mehr." Das sei ein sehr wichtiger Faktor für eine potentielle Vertragsverlängerung.