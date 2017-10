Mbappé ist "Golden Boy" - Dembélé vor Pulisic

Kylian Mbappé ist Europas "Golden Boy 2017"

180-Millionen-Mann und Megatalent Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat die Wahl zum Golden Boy 2017 gewonnen. Das verkündete die italienische Zeitung "Tuttosport", die den Preis verleiht, am Montag. Auf Platz zwei landete ein Ex-Borusse, Rang sechs ging an einen aktuellen Spieler der BVB.

Mbappé sei "Le Roi", der König, schrieb "Tuttosport". Der Stürmer von Paris Saint-Germain hätte einen absoluten Rekord aufgestellt, indem er 291 der 300 Erststimmen der votierenden europäischen Journalisten erhalten habe. Auf welche Spieler die restlichen neun Erststimmen fielen, gab die Zeitung nicht bekannt.

Nominiert waren aber unter anderem auch Manchester Citys Gabriel Jesus, Ex-BVB-Talent Ousmane Dembélé und Marcus Rashford von Manchester United.

Am Montagabend wird der Golden Boy, der Preis für den besten U21-Spieler Europas, in Monaco verliehen. Zu den Preisträgern seit Begründung des Preises im Jahr 2003 gehören unter anderem Lionel Messi, Sergio Agüero, Mario Götze und Paul Pogba. Im vergangenen Jahr hatte Bayern Münchens Renato Sanches, der aktuell an Swansea City verliehen ist, triumphiert.

Mit dem Preis des Golden Boy wird Mbappé für seine starken Leistungen in der Meistersaison des AS Monaco ausgezeichnet. Mit 15 Toren hatte der 18-Jährige die Monegassen zum Meistertitel in der französischen Ligue 1 geschossen. Hinzu kamen hervorragende sechs Treffer in neun Champions-League-Spielen. Dank Mbappé drang Monaco bis ins Halbfinale der Königsklasse vor. Dort scheiterte die AS gegen Juventus.

Im vergangenen Sommer wechselte der in Monaco ausgebildete Mbappé schließlich zu Paris Saint-Germain. Die Hauptstädter sollen astronomische 180 Millionen Euro für Mbappé bezahlen. In der laufenden Saison erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend bereits vier Tore in neun Spielen für Paris.

Die Top 10 der Golden-Boy-Wahl in der Übersicht:

1. Platz: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 291 Erststimmen

2. Platz: Ousmane Dembélé (FC Barcelona) - 194

3. Platz: Marcus Rashford (Manchester United) - 76

4. Platz: Gabriel Jesus (Manchester City) - 72

5. Platz: Gianluigi Donnarumma (AC Milan) - 69

6. Platz: Christian Pulisic (Borussia Dortmund) - 30

7. Platz: Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) - 27

8. Platz: Emre Mor (Celta Vigo) - 13

9. Platz: Federico Chiesa (AC Florenz) - 12

10. Platz: Rodrigo Bentancur (Juventus Turin) - 9