Blau Weiß Linz beurlaubt den Trainer

Zwölf Punkte in 15 Spielen waren nicht genug

Der Erste-Liga-Club Blau Weiß Linz hat am Montag die Trennung von Trainer Günther Gorenzel vermeldet. Nach einer "intensiven Analyse" habe man entschieden, den 46-Jährigen zu beurlauben, hieß es in einer Club-Aussendung. Gorenzel hatte Blau Weiß im Juni übernommen, der Verein liegt in der Tabelle der zweithöchsten Fußball-Spielklasse aber nur am neunten und damit vorletzten Platz.

Aus 15 Runden holte Blau Weiß 12 Punkte. "Wir haben uns die Entscheidung keineswegs einfach gemacht, lange an Günther Gorenzel festgehalten und ihm bis zuletzt die Chance gegeben, in die Erfolgsspur zu finden. Leider ist das nicht gelungen", sagte BW-Präsident Walter Niedermayr.

Sport-Vorstand David Wimleitner übernimmt die Mannschaft wie bereits in der Vorsaison nach dem Aus von Wilhelm Wahlmüller interimistisch. Mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer wollen sich die Linzer Zeit lassen. Bis Jahresende soll dieser gefunden werden, hieß es.

apa