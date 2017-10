BVB ohne Toprak, Sokratis kehrt zurück

Fehlt dem BVB verletzt: Ömer Toprak

Titelverteidiger Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg am Dienstagabend (um 20:45 Uhr im Liveticker) weiter auf Ömer Toprak verzichten.

Der Innenverteidiger wird nach einer Oberschenkelzerrung nicht rechtzeitig fit. Auch Außenverteidiger Łukasz Piszczek wird noch ausfallen. Der Pole wird mit seinem Außenbandanriss noch mindestens bis zur Winterpause fehlen.

Abwehrchef Sokratis hingegen ist nach abgesessener Sperre wieder dabei, laut Trainer Peter Bosz bestehen auch bei Mahmoud Dahoud, André Schürrle, Raphaël Guerreiro und Kapitän Marcel Schmelzer Einsatzchancen.

"Wenn man aus der Gegend kommt, möchte man dort sicher gerne spielen", sagte der 53-Jährige über seinen in Magdeburg geborenen Linksverteidiger: "Er ist sicher ehrgeizig, dort mitzuspielen." Schmelzer durchlief beim FCM bis 2005 die Jugendmannschaften des Traditionsvereins.

Bosz fordert Sieg "für das Gefühl"

Bosz fordert in Magdeburg nicht nur ein Weiterkommen, sondern auch einen sehr dominanten Auftritt. "Wir hatten in einer Woche drei Spiele ohne zu gewinnen, da ist ein Sieg sehr, sehr wichtig. Nicht nur, weil im Pokal Alles oder Nichts gilt, sondern auch für das Gefühl", sagte der Niederländer: "Ich erwarte, dass wir keine Angst haben, nach vorne zu schieben und Druck zu machen." An seinem offensiven Spielstil werde er trotz Kritik nichts ändern.

Das Duell mit dem Team aus der sachsen-anhaltinischen Landeshauptsstadt werde Bosz zufolge ein "sehr intensives Spiel". Der 1. FC Magdeburg sei "eine Mannschaft, die immer mit sehr viel Energie spielt."

In der ersten Runde konnten sich die Truppe von Trainer Jens Härtel überraschend gegen den FC Augsburg durchsetzen (2:0), in der Liga stehen die Blau-Weißen auf Rang zwei.