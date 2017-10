Preetz warnt vor angeknockten Kölnern

Michael Preetz sieht im FC Köln einen heiklen Gegner

Die Chefs von Hertha BSC sehen das Pokalspiel gegen die in der Bundesliga weiter sieglosen Kölner als besonders heikle Aufgabe.

"Sie werden sich freuen, dass jetzt Pokal ist. Das ist wahrscheinlich das einzige Spiel, in dem sie ohne Druck spielen können", erklärte Manager Michael Preetz vor der Partie des Berliner Bundesligisten am Mittwoch gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Köln.

"Das wird ein völlig anderes Spiel auch vom Charakter her", warnte Preetz: "Die Kölner werden ihre Bundesliga-Probleme ein Stück ausblenden können."

"Sie kommen her und wollen im Pokal richtig dabei sein"

Auch Hertha-Chefcoach Pál Dárdai sieht den FC als einen "sehr gefährlicher Gegner". In der Liga hat das Team von Trainer Peter Stöger in neun Partien gerade einmal zwei Punkte eingesammelt. In der zweiten Runde des DFB-Pokals können sich die Kölner das Sieggefühl zurückholen. "Sie kommen her und wollen im Pokal richtig dabei sein", bemerkte Dárdai, dessen Mannschaft seit sechs Ligaspielen nicht mehr gewonnen hat.

Über die Besetzung seiner Startelf konnte der Berliner Trainer am Montag noch keine Auskunft geben. Einige Spieler seien nach dem 1:1 am Sonntag in Freiburg angeschlagen und müssten behandelt werden, berichtete der Ungar, ohne Namen zu nennen.