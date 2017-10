Hecking setzt auf "Zuckerbrot und Peitsche."

Will gegen die Fortuna aus Düsseldorf die favoritenrolle annehmen: Gladbachs Dieter Hecking

Trainer Dieter Hecking hat die desolate zweite Halbzeit von Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen (1:5) aufgearbeitet und sieht seine Mannschaft im Pokalderby bei Fortuna Düsseldorf gefordert.

"Ich habe intern deutliche Worte gefunden", sagte Hecking am Montag vor dem Duell beim Zweitliga-Spitzenreiter (Dienstag um 18:30 Uhr im Liveticker): "Es ist ein schmaler Grat zwischen Zuckerbrot und Peitsche."

Hecking forderte seine Mannschaft zu höherer Effizienz auf. Selbstverständlich jedoch sei im Pokal "der Bundesligist der Favorit", fügte er hinzu - obwohl die Gladbacher bisher alle drei Pokalduelle mit der Fortuna verloren haben. "Wir müssen diese Rolle annehmen", sagte der Trainer, der 2015 den VfL Wolfsburg zum Triumph in Berlin geführt hatte, er warnte aber: "Die Fortuna wird heiß sein."

Deshalb wolle man sich auf seine Stärken besinnen. "Wir sind spielstark und müssen uns gut in den Räumen bewegen, um die Fortuna vor Aufgaben zu stellen". Außerdem müsse man an der Effizienz arbeiten.

Dennoch hat der Westfalen Respekt vor dem Zweitligisten. "Düsseldorf würde in der jetzigen Verfassung auch in der Bundesliga Punkte holen", sagte der Fußballehrer. "Die Fortuna hat einen guten Kader, Friedhelm Funkel rotiert sehr viel."

Kramer fraglich, Neuhaus ab 2018 für Gladbach

Ob Stammspieler Christoph Kramer in die Startelf zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. "Wir werden bei ihm alles probieren, ihn spielfit zu bekommen, gehen aber kein Risiko", gab Hecking zu Protokoll. Weiterhin fehlen Tobias Strobl, Josip Drmić, Julio Villalba, Raúl Bobadilla, Laszlo Bénes und Mamadou Doucouré.

Eine Leihgabe der Gladbacher könnte der Borussia am Dienstag zusätzliche Sorgen bereiten: Mittelfeldspieler Florian Neuhaus trumpft für Düsseldorf in der 2. Liga auf. Hecking nahm dem Lokalrivalen die Hoffnung auf eine dauerhafte Verpflichtung: "Stand jetzt kehrt er auf jeden Fall am Saisonende zu uns zurück."