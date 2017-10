Zidane ist Trainer des Jahres

Trainer des Jahres 2017: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane vom Champions-League-Sieger Real Madrid ist zum Trainer des Jahres gewählt worden.

Der französische Coach von Nationalspieler Toni Kroos wurde am Montag vom Weltverband FIFA in London ausgezeichnet. Der bisher letzte deutsche Titelträger war 2014 Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Triumph in Brasilien.