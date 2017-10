Premier-League-Duo an Reus interessiert

Ab 2019 in der Premier League? Dortmund Mittelfeld-Regisseur Marco Reus

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft 2019 aus. Vor Kurzem zog der derzeit verletzte Mittelfeldspieler einen möglichen BVB-Abschied in Betracht. In der Premier League haben sich jetzt offenbar zwei Top-Klubs in Lauerstellung gebracht.

Die englische "Sun" berichtet, dass sowohl der FC Arsenal als auch Manchester United Interesse an Reus haben. Bei den Londonern steht der Nationalspieler demnach schon länger auf dem Zettel. Bei den Red Devils soll er zudem ein wichtiger Transfer im angestrebten Mittelfeld-Umbruch sein.

Dass Reus den Dortmundern tatsächlich den Rücken kehren könnte, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Erst Anfang Oktober zog der 28-Jährige in einem "GQ"-Interview einen BVB-Abschied in Betracht: "Es gibt schon international vier, fünf Vereine, die mich reizen - das ist doch klar. Am 31. Mai 2019 werde ich 30 Jahre alt. Das wäre dann mein letzter großer Vertrag und meine letzte Möglichkeit, noch einmal etwas anderes auszuprobieren."

Borussia Dortmund hingegen will auch über das bisherige Vertragsende mit Reus zusammenarbeiten. "Wir sehen Marco langfristig weiter bei uns", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem "kicker".

Aktuell arbeitet der Offensivspieler nach seinem Kreuzbandriss im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt im Mai an seinem Comeback. Angepeilt ist Reus' Rückkehr für Anfang des Jahres.