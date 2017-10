Die Kieler sind im Moment on fire

Fußball-Kiel schwebt im siebten Himmel: Dank Trainer Markus Anfang träumt die KSV Holstein von der Bundesliga. Nach dem Zweitliga-Aufstieg scheint nun sogar ein Durchmarsch möglich.

Markus Anfang ist kein Sprücheklopfer, Träumereien überlässt er anderen. "Ich halte nicht viel von Prophezeiungen. Es ist, wie es ist. Und wir arbeiten daran, dass es so bleibt, wie es ist", sagte der Trainer von Holstein Kiel.

Akribisch, unaufgeregt, bescheiden: Mit bodenständiger Arbeit hat Anfang die Störche wachgeküsst. Im Schatten der schlagzeilenträchtigen Handballer des großen THW Kiel hat der nördlichste aller 36 Profiklubs der Ligen eins und zwei zum Überholmanöver angesetzt.

Traum vom Durchmarsch

11 Spiele, 8 Siege, 28 Tore: Holstein Kiel fegt zurzeit wie ein Orkan über die 2. Liga hinweg. Kein Team spielte im bisherigen Saisonverlauf spektakulärer, kein Team erzielte mehr Tore. 36 Jahre hatte der deutsche Meister von 1912 auf seine Rückkehr in die Zweitklassigkeit gewartet, nun sorgt der fulminante Saisonstart für Aufsehen. Holstein ist plötzlich wieder en vogue.

"Die höhere Aufmerksamkeit in der Stadt ist schon zu spüren", sagte Anfang kürzlich dem "DFL-Magazin". Der Ex-Profi ist seit der vergangenen Saison bei den Störchen am Ruder und führte den Klub auf Anhieb zum Aufstieg. Nun mischt Holstein als Zweiter schon wieder ganz vorne mit, viele Fans träumen angesichts des nicht enden wollenden Höhenflugs schon vom Durchmarsch in die Bundesliga.

"Wir wissen, wo wir herkommen", sagte Anfang und verwies auf die lange Durststrecke, die hinter dem Klub liegt: "36 Jahre nicht in der 2. Liga vertreten gewesen. Deswegen sollten wir uns freuen und den Glauben und die Überzeugung haben, eine gute Saison zu spielen."

Wie eine geölte Maschine

Als Anfang den Klub zum 6. Spieltag der vergangenen Saison übernahm, dümpelte Holstein in den Niederungen der 3. Liga. Doch der vorherige Jugendtrainer von Bayer Leverkusen warf nicht alles um, sondern brachte vor allem den Glauben an die eigene Stärke zurück. Nicht weniger als zehn Spieler von jener Mannschaft seines Premierenspiels im Spätsommer 2016 als Holstein-Coach standen auch beim 2:1 am vergangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld auf dem Platz.

"Ich habe noch nie in einer Mannschaft gespielt, die so ein System hatte und so gefestigt ist. Eine Mannschaft, in der es so viel Spaß macht und man wie in Trance durch die Wochen läuft und von Sieg zu Sieg eilt", sagte Dominick Drexler, einer der Spieler der ersten Anfang-Stunde.

Der Trainer sage zurzeit des öfteren, dass es nun gelte, dass Erreichte mit aller Macht zu verteidigen. "So etwas wird nicht so oft vorkommen in einer Karriere. Wir müssen mit allem, was wir haben dafür kämpfen, dass es so bleibt", sagte Drexler.