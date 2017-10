Tedesco: "Möchten Gegner permanent stressen"

Für Domenico Tedesco ist soziale Kompetenz eine zentrale Eigenschaft eines gutes Trainers

Schalkes Trainer Domenico Tedesco sieht sich als Motivationskünstler. Für den 32-Jährigen ist es selbst enorm wichtig, jeden Tag mit "Elan und Freunde" zum Training zu gehen.

"Die Spieler müssen Bock auf Tedesco haben. Wenn ich ihnen morgens in die Augen schaue, muss der Funke überspringen, sie müssen spüren: 'Der Trainer ist motiviert, der ist für mich da, der mag mich'", sagte der Coach im Interview mit "Spox".

Als Vorbild sieht Tedesco den ehemaligen Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld. "Alle Spieler, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sagen, Hitzfeld war der beste Trainer, weil er sozial top war", erklärte der Familienvater. Der Wechsel nach nur wenigen Monaten von Zweitligist Erzgebirge Aue zu den Königsblauen sei für ihn "eine brutale Chance", sagte der 32-Jährige.

Es mache enorm Spaß, in so einem Umfeld arbeiten zu dürfen, so Tedesco, der klare Vorstellungen von einer Spielphilosophie für Schalke hat: "Unser Wiedererkennungswert ist, dass wir hohe Ballgewinne erzielen wollen, das Spiel über Pressing oder eine gewisse Ballzirkulation dominant gestalten wollen."

Zusammenfassend sagte Tedesco: "Wir möchten den Gegner permanent stressen, egal ob daheim oder auswärts, egal ob Bayern oder Unterhaching, und den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen."