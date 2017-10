Heynckes lobt Leipzig und gibt Entwarnung

Heynckes lobt den Vizemeister aus Leipzig in höchsten Tönen

Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes hat großen Respekt vor der Arbeit von RB Leipzig geäußert.

Der 72-Jährige hält die Kritik und die Diskussionen um die Unterstützung durch Red Bull für "überflüssig. Man muss anerkennen, dass Leipzig in den letzten Jahren überragend gearbeitet hat: kompetent, innovativ. Da steckt eine klare Strategie dahinter", sagte Heynckes vor dem Pokalkracher am Mittwoch in Leipzig.

Natürlich erleichtere das Sponsoring die Arbeit von RB, "aber andere Bundesligisten haben doch ähnliche Voraussetzungen", ergänzte der Bayern-Coach. Leipzig habe "konzeptionell sehr gut gearbeitet. Das ist eine junge, hoch talentierte Mannschaft, die nach den Kriterien des hochmodernen Fußballs zusammengestellt wurde. Sie haben sehr gute Spieler und haben Vieles richtig gemacht."

Über Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner sagte Heynckes: "Er ist ein herausragendes Talent, ein richtig guter Junge. Er wird noch besser und konstanter." Insgesamt habe Leipzig Spieler "mit viel Fußball-Fantasie".

Hummels und Coman wieder fit

Entwarnung personeller Natur gab Heynckes aus den eigenen Reihen. So rechnet der Fußballlehrer fest mit einem Startelfeinsatz des zuletzt angeschlagenen Mats Hummels. Die Verletzung am Knöchel des Abwehrspielers sei nicht so schwerwiegend, dass Hummels am Mittwochabend nicht von Anfang an auflaufen könne, erklärte der FCB-Coach.

Auch Angreifer Kingsley Coman werde trotz einer Knieprellung spielen können. Zum Aufgebot wird auch Javi Martínez nach seiner Schulterblessur gehören. Heynckes ließ indes offen, wer den verletzten Nationalspieler Thomas Müller in der Offensive ersetzen soll. Der Bayern-Coach erwartet aber auf jeden Fall ein "dramatisches, intensives" Pokalspiel mit völlig offenem Ausgang.

"Es war sehr wichtig, dass wir die letzten 3 Spiele gewonnen haben, weil die Spieler damit wieder Selbstvertrauen bekommen konnten", rechnet Heynckes mit einem selbstbewussten Auftritt seiner Elf.