PSG und Liverpool planen spektakulären Tausch

Der Vertrag von Julian Draxler in Paris läuft bis 2021

Seitdem Neymar und Kylian Mbappé für Paris Saint-Germain spielen muss sich Julian Draxler meist mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Nun soll mit Coutinho vom FC Liverpool offenbar ein weiterer Konkurrent nach Paris kommen - das allerdings nur, wenn der deutsche Nationalspieler im Gegenzug auf die Insel wechselt.

Wie die spanische Zeitschrift "Sport" vermeldet, haben sich PSG-Sportdirektor Antero Henrique und Coutinhos Berater Kia Joorabchian am Rande der Weltfußballer-Wahl in London in einem Cafe getroffen, um über einen möglichen Deal zu reden.

Schon Anfang Oktober berichtete das Blatt von dem Pariser Interesse an Coutinho. Um Konkurrent Barcelona, der im Sommer heftig um den brasilianischen Nationalspieler buhlte, auszustechen, wolle PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi angeblich tief in die Tasche greifen. Von einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro ist die Rede.

Für einen Wechsel in die französische Hauptstadt soll neben dem Geld vor allem das gute Verhältnis von Neymar zu Coutinho sprechen. Allerdings sitzt der FC Liverpool nach wie vor am längeren Hebel, schließlich steht Coutinho bei den Reds noch bis 2022 unter Vertrag. Daran scheiterte auch der Wechsel zu Barça.

Um sich einen weiteren Vorteil im Coutinho-Poker zu verschaffen, zieht PSG nun offenbar ein weiteres Ass aus dem Ärmel und bietet Liverpool Draxler im Tausch für Coutinho an. Trainer Jürgen Klopp gilt als großer Bewunderer des ehemaligen Schalkers.

Draxler betonte zwar zuletzt immer wieder, dass er sich im Star-Ensemble von Paris wohl fühlt. Doch der 24-Jährige stand erst in zwei Spielen über die volle Distanz auf dem Platz.