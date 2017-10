DFB-Coach warnt vor zu hohen Erwartungen an Arp

Glänzte bei der U17-WM: Jann-Fiete Arp

Christian Wück, Nationaltrainer der deutschen U17-Auswahl, warnt vor überhöhten Erwartungen an Sturmtalent Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV.

"Wir dürfen nicht den Fehler machen und ihn zum Heilsbringer machen", sagte Wück dem "Sportbuzzer": "Der HSV muss ihn behutsam aufbauen, dann wird Jann-Fiete seinen Weg gehen."

Arp hatte bei der U17-WM in Indien fünf Tore geschossen. Die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes war trotz des Führungstreffers ihres Kapitäns allerdings im Viertelfinale an Brasilien gescheitert. Ende September hatte Arp in der Schlussphase des Nordderbys gegen Werder Bremen als erster Spieler des 2000er Jahrgangs sein Bundesligadebüt gegeben.

"Seine Entwicklung ist beachtlich", lobte Wück: "Ich habe auch mit 17 Jahren in der Bundesliga debütiert. Jann-Fiete ist definitiv soweit mitzuhalten. Er kann in der Bundesliga bestehen."