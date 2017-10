Schalkes Harit bestätigt Bayern-Interesse

Amine Harit war auch bei anderen Klubs gefragt

Er steht mit seinen guten Leistungen sinnbildlich für den Aufschwung des FC Schalke 04: Der erst 20-jährige Amine Harit hat mit vier Vorlagen und starken Auftritten im Mittelfeld maßgeblich dazu beigetragen, dass die Königsblauen wieder am internationalen Geschäft schnuppern. Doch nun stellt sich heraus, dass der Marokkaner auch beim deutschen Rekordmeister hätte landen können.

"Es stimmt, dass Bayern mich wollte", erklärte Harit gegenüber der "Sport Bild": Wenn so ein großer Klub ruft, dann denkst du natürlich intensiv darüber nach. Aber du fragst dich auch: Was ist das Beste für meine Entwicklung?" Dabei sei er zu dem Schluss gekommen, dass "Schalke und sein Projekt" besser zu ihm passen, so der Youngster.

Die Aussicht auf Einsatzzeiten habe ihn letztendlich nach Gelsenkirchen wechseln lassen, erklärte der Nationalspieler und fügte hinzu: "Ohnehin war es ein Traum für mich, eines Tages für Schalke zu spielen." Schon als Kind habe er sich Spiele von Schalke in der Champions League angesehen. "Die Auftritte und der Support der Fans haben mich total beeindruckt."

Meldungen, dass Schalke-Manager Christian Heidel den jungen Mann mit emotionalen Videos der Schalker Fanszene überzeugte, bestätigte Harit ebenfalls. "Und er schenkte mir ein Schalke-Trikot, allerdings ohne Nummer. Er sagte mir: 'Die bekommst du in ein paar Wochen, wenn du zu uns kommst.' Ich antwortete: Wieso nicht?"

Bundesliga? "Die beste Liga der Welt für junge Spieler"

Einen großen Anteil am Wechsel in die Bundesliga hatten aber nicht nur die Schalker Verantwortlichen, sondern ausgerechnet auch ein ehemaliger BVB-Profi. Ousmane Dembélé habe ihm wichtige Tipps gegeben. "Er sagte mir, dass es eine richtig gute Liga für junge Spieler ist, um sich zu entwickeln und den nächsten Schritt zu machen."

Harits Erfahrungen bestätigten nun die Hinweise des mittlerweile zum FC Barcelona gewechselten Dembélé: "Die Bundesliga ist aus meiner Sicht sogar die beste Liga der Welt für junge Spieler, weil sie technisch, physisch, taktisch sehr anspruchsvoll ist und die Stadien immer voll sind."