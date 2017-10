Tuchel angeblich Top-Anwärter auf Bayern-Amt

Thomas Tuchel gewann mit dem BVB in der letzten Saison den DFB-Pokal

Jupp Heynckes bis Sommer - und dann? Während der Routinier bei Bayern München den Übergang moderiert, sucht der Rekordmeister händeringend eine Lösung für die Zukunft. Laut Medienberichten ist diese anscheinend gefunden.

Wie die "Sport Bild" in ihrer neuesten Ausgabe vermeldet, soll Tuchel der Top-Anwärter auf den Job als Bayern-Trainer im kommenden Sommer sein. Laut der Zeitschrift geht die Tendenz ganz klar in Richtung des 44-Jährigen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ließ bereits Anfang Oktober beim "Fußball-Zukunftsgipfel" die Tür für eine Verpflichtung des ehemaligen BVB-Coaches offen. "Das will ich nicht ausschließen", sagte Rummenigge damals in Köln auf eine entsprechende Frage: "Aber wir haben erstmal entschieden, dass wir 2017 auf dieses Thema nicht mehr antworten werden."

Tuchel-Berater kommentiert Gerüchte nicht

Auch Tuchels Berater ließ sich damals keine definitive Aussage entlocken. "Wir werden es so wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft halten: Gerüchte werden wir nicht kommentieren", erklärte Olaf Meinking.

Der 44-jährige Tuchel war unter Berufung auf chinesische Quellen unter anderem als Trainer-Kandidat bei Serienmeister Guangzhou Evergrande gehandelt worden. Zuletzt hieß es in englischen Medien, dass der FC Everton einen Ersatz für den geschassten Ronald Koeman sucht und diesen in Tuchel gefunden hat.