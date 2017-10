"100 Prozent"-Götze will endlich wieder treffen

Mario Götze ist endlich wieder bei 100 Prozent

Mit 17 Jahren und fünf Monaten debütierte Mario Götze im deutschen Oberhaus für den BVB, ein Jahr später avancierte er zum Stammspieler und durfte die Meisterschale in die Luft recken. 2014 folgte mit dem entscheidenden Tor im WM-Finale der nächste Meilenstein - anschließend ereilte die steile Karriere einen Knick. Seitdem klar ist, warum, geht es aber endlich wieder bergauf.

"Für mich persönlich läuft der Oktober sehr gut, ich habe wieder ein richtig gutes Gefühl auf dem Platz. Ich bin jetzt endlich wieder bei 100 Prozent", kommentierte Götze seine aktuelle Situation im Gespräch mit der "Sport Bild". Nachdem beim 25-Jährigen im Februar 2017 eine Stoffwechselerkrankung festgestellt wurde, verschwand Götze für ein halbes Jahr von der Bühne, um zu genesen und sich zurück zu alter Stärke zu kämpfen.

Aufgrund der Krankheit konnte der Mittelfeldspieler auch die hohen Erwartungen nach seiner Rückkehr vom FC Bayern in den Schoß des BVB im Sommer 2016 nicht erfüllen. Inzwischen fühlt er sich aber bereit, endlich wieder in eine Führungsrolle bei den Borussen zu schlüpfen: "Ich merke, dass ich Verantwortung übernehmen möchte und dass ich das auch kann. Die Mannschaft gibt mir das Vertrauen dafür", erklärte Götze.

Bald zurück im DFB-Dress?

Verantwortung will Götze bald auch wieder im DFB-Team übernehmen. Am 10. November 2017 strebt der fünfmalige Meister, gut ein Jahr nach seinem letzten Einsatz für die deutsche Nationalelf, sein Comeback an: "Bis zu den Spielen dauert es ja noch ein bisschen, doch natürlich möchte ich gerne wieder dabei sein. Die Entscheidung trifft aber immer noch der Bundestrainer."

Joachim Löw pflege allerdings regelmäßig den Kontakt mit ihm. Laut Informationen der "Sport Bild" plant der Bundestrainer für die anstehenden Partien gegen England und Frankreich fest mit Götze.

Bis dahin hat der Golden Boy des Jahres 2011 aber noch ein weiteres Ziel: "In Nikosia und Frankfurt hat es nur zu einer Vorlage gereicht. Langsam wird es Zeit, dass ich mal wieder ein Tor schieße", so Götze. Im Vordergrund stehe jedoch, dass die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückkehre.