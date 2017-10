Wagner: "Liverpool hat keine Schwachstelle"

Jürgen Klopp und David Wagner treffen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander

Liverpools Jürgen Klopp und Coach David Wagner von Huddersfield Town verbindet eine langjährige Freundschaft aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz 05 und Borussia Dortmund. Am Samstag stehen sich die beiden Trainer erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber.

Am zehnten Spieltag der Premier League empfängt der FC Liverpool Huddersfield Town. "Die Story ist schon strange. Brutal cool, eine überragende Geschichte", sagte der Deutsch-Amerikaner in einem "Sport Bild"-Interview.

"Dieses Zusammentreffen wäre auch etwas Besonderes, wenn wir uns als Trainer in der Oberliga Hessen treffen würden. Jetzt treffen wir uns im Profi-Fußball in der Premier League", freute sich der Coach auf die Begegnung.

Beide Trainer gelten als sehr emotional und sind für den ein oder anderen Ausraster an der Seitenlinie bekannt. Wagner ist sich ziemlich sicher, dass Klopp oder ihm etwas herausrutschen könnte, das gar nicht so gemeint ist. "Aber wir beide kennen uns gut genug, dass alles, was in diesen 90 Minuten an der Seitenlinie gesprochen wird, danach vergessen ist und nicht zählt", erklärte der 46-Jährige.

Wagner kann Liverpool-Kritik nicht nachvollziehen

Trotz des Überraschungserfolgs von Huddersfield gegen Manchester United (2:1) sind die Rollen laut Wagner klar verteilt. "Liverpool hat keine Schwachstelle. Die spielen herausragenden Fußball mit extremst viel Ballbesitz, viel Tempo und wahnsinnig vielen hochkarätigen Möglichkeiten", lobte der ehemalige Schalke-Spieler den Gegner, räumte aber auch ein: "Nur die Chancenverwertung und das Verteidigen von Standardsituationen sind nicht herausragend."

Liverpool läuft den Erwartungen mit 13 Punkten aus neun Spielen klar hinterher. Dass zuletzt Kritik am Team und besonders an Trainer Klopp laut wurde, kann Wagner nicht ganz nachvollziehen: "Ich verstehe die Kritik an der Punktausbeute, aber ich verstehe nicht die Kritik an ihrer Performance. Da habe ich keinen blassen Schimmer, was die Leute noch erwarten."