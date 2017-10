Kurios: Junger Fan schenkt Huddersfield-Star Geld

Aaron Mooy durfte sich über ein Geschenk eines Fans freuen

Der historische Sieg von Huddersfield Town über Manchester United (2:1) hat sich für Aaron Mooy doppelt gelohnt. Neben der Auszeichnung zum "Man of the match" durfte sich der Australier noch über ein weiteres Geschenk freuen.

Während des Spiels fand der junge Huddersfield-Fan Adam eine 5-Pfund-Note im John Smith’s Stadium. Da ihm sein Vater stets sagt, was man findet, darf man nicht automatisch behalten, schickte der Junge das Geld per Post an seinen Herzensklub zurück.

In dem beigelegten Brief, der an Huddersfield-Boss Sean Jarvis adressiert war, schrieb Adam: "Lieber Sean, kannst Du bitte Mr. Wagner [Trainer David Wagner; Anm.d.Red.] fragen, ob Aaron Mooy das Geld behalten darf, weil er sehr gut gespielt und ein Tor gemacht hat."

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm — Sean Jarvis (@SeanMJarvis) 24. Oktober 2017

Gesagt, getan: Jarvis leitete die Anfrage weiter. Mooy reagierte und schrieb via Twitter, dass er den Jungen gerne treffen würde.

Es sieht so aus, als ob der junge Adam seinen nächsten Besuch im Stadion von Huddersfield so schnell nicht vergessen wird.