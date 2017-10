Kimmichs Ablösesumme bei über 50 Mio. Euro?

Joshua Kimmich ist bei den Bayern und in der Nationalmannschaft unumstrittener Stammspieler

Für (aus heutiger Sicht "nur") neun Millionen Euro wechselte Joshua Kimmich 2015 von RB Leipzig zu Bayern München. Die damals sehr hohe Investition für den 19-Jährigen hat sich für die Bayern mehr als rentiert.

Vorangegangen war ein wildes Wechselspiel: Aus der A-Jugend des VfB Stuttgart wurde Joshua Kimmich zur Saison 2013/14 vom damaligen Drittligaaufsteiger RB Leipzig verpflichtet. Der zu der Zeit 19-Jährige erhielt einen Vertrag für zwei Jahre, dessen Laufzeit sich um dieselbe Zeit verlängert hätte, wenn die Schwaben nicht eine Rückkaufoption gezogen hätten.

Doch das tat der VfB und sahnte bei dem Verkauf des heutigen Nationalspielers an den FC Bayern München ordentlich ab. Sowohl RB Leipzig als auch der deutsche Rekordmeister wollten das Talent unbedingt verpflichten und überboten sich gegenseitig, so dass der FCB am Ende eine Ablösesumme von knapp neun Millionen Euro für Kimmich zahlte.

Kimmich wird immer teurer

"Der Preis war für einen Spieler, der gerade einmal einige Zweitliga-Spiele absolviert hatte, außergewöhnlich hoch", erinnerte sich der damalige Stuttgarter Kader-Planer, Michael Reschke, in einem Gespräch mit der "Sport Bild".

Damit, dass Kimmich eine derart steile Karriere hinlegt, hatte damals kaum einer gerechnet. "Es war schon Überzeugungsarbeit nötig, bis alle Entscheidungsträger zustimmten", erklärte Reschke und ergänzte: "Ich war zwar total überzeugt, aber damals konnte keiner wissen, dass er so schnell Stammspieler bei Bayern und Nationalspieler werden würde. Von daher konnte ich die Bedenken nachvollziehen."

Die heutige Ablösesumme für Kimmich soll bei etwa 25 Millionen Euro liegen. Doch der VfB-Vorstand Reschke ist sich sicher: "Joshua besitzt einen deutlich höheren Transferwert, und ich glaube, selbst für 50 Millionen würde der FC Bayern Jo nicht mehr abgeben."