Zwischen Ballack und DFB herrscht "Eiszeit"

Michael Ballacks Beziehung zum DFB ist nach wie vor unterkühlt

Zwischen Michael Ballack, dem ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft, und dem Deutschen Fußball-Bund herrscht weiter Eiszeit.

"Da gab es ein paar Spannungen zum Schluss und die haben sich bis heute nicht unbedingt gelockert", sagte der 41-Jährige zum "Sportbuzzer" und ergänzte: "Das ist Personen geschuldet, die noch in Funktionen sind. Da ist ein bisschen Eiszeit seitdem."

Am Abend vor dem DFB-Pokal-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München äußerte sich Ballack auch zur aktuellen Situation des Rekordmeisters.

"Carlo Ancelotti, dachte ich, passt perfekt zum FC Bayern. Es hat mich gewundert, dass so viele Spieler nicht zufrieden waren, mit dem Training, der Trainingsintensität", so Ballack.

Auch über die Verpflichtung von Sportdirektor Hasan Salihamidžić war der ehemalige Bayern-Kapitän erstaunt: "Brazzo ist ein mutiger Schritt gewesen. Aber der packt an. Wichtig ist, dass man ihm die Zeit gibt. Da geht der Verein sicher auch ein Risiko ein."

Bayern wird "vorneweg marschieren"

In RB Leipzig sieht Ballack einen neuen ernstzunehmenden Konkurrenten für die Bayern."Mich überrascht, dass Leipzig den Spagat zwischen Champions League und Bundesliga so gut hinbekommt", so der 41-Jährige.

Dennoch seien die Münchener klarer Favorit auf den Meistertitel: "Die Bayern haben den besten Kader, wenn sie den Biss wiederfinden, werden sie vorneweg marschieren. Da liegt es an Dortmund und Leipzig, die Lücke zu den Bayern nicht zu groß werden zu lassen."