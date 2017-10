Nach Trennung: Schmadtke meldet sich zu Wort

Jörg Schmadtke und der 1. FC Köln trennten sich nach vier gemeinsamen Jahren

Nach seiner Entlassung am Montag hat sich Jörg Schmadtke, ehemaliger Geschäftsführer des 1. FC Köln, erstmals zu Wort gemeldet und mit Spekulationen rund um die Trennung aufgeräumt.

"Nein, ich hatte nicht vor, Peter Stöger zu feuern. Das war kein Thema. Ich habe vom ersten bis zum letzten Tag zu ihm gehalten, da ich von Peter überzeugt bin. Alles andere entspricht nicht der Wahrheit", stellte Schmadtke gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" klar.

Die "Bild" hatte zuvor behauptet, dass der Geschäftsführer den Coach nach der sportlichen Talfahrt entlassen wollte und daraufhin vor die Tür gesetzt wurde.

"War vor einigen Monaten unvorstellbar"

Der Abschied aus Köln nach vier Jahren ist Schmadtke alles andere als leicht gefallen. "Der FC war der mit Abstand emotionalste Klub, für den ich arbeiten durfte. Ich habe mit dem FC tolle Momente erlebt", erinnerte sich der 53-Jährige.

Die Trennung zeige ihm, wie "brandgefährlich" das Geschäft sei. "Was in der letzten Zeit passiert ist, war sicherlich vor einigen Monaten noch unvorstellbar", so Schmadtke.

Schmadtke dementiert Fortuna-Gerücht

Details zur Entlassung wollte der ehemalige Torwart allerdings nicht verraten. "Ich werde das nicht kommentieren - das haben das FC-Präsidium, Geschäftsführer Alex Wehrle und ich auch so vereinbart. Und daran halte ich mich."

Spekulationen, der gebürtige Düsseldorfer, würde sich der Fortuna anschließen, dementierte Schmadtke: "Es gibt keinen Kontakt zur Fortuna und keine Gespräche."