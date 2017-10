Ruppel neuer Vorsitzender in Frankfurt

Jürgen Ruppel will die Talentförderung beim 1. FFC Frankfurt vorantreiben

Der Vorstand des siebenmaligen Frauen-Meisters 1. FFC Frankfurt hat Jürgen Ruppel zum neuen Vorsitzenden ernannt. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Vorgänger Bodo Adler war im April letzten Jahres nach sechs Jahren zurückgetreten. Neben seinen Aufgaben als Vorsitzender wird Ruppel, Geschäftsführer und Mitinhaber der Frankfurter Allianz-Generalvertretung, gemeinsam mit Manager Siegfried Dietrich für das Bundesliga-Team zuständig sein.

Wichtig ist dem 49-Jährigen auch der Bereich Talentförderung: "Gerade in der Zeit, in der der Vereinsfrauenfußball in Deutschland und Europa immer mehr von den Lizenzvereinen dominiert wird, ist ein professionelles Engagement rund um die Spielerinnen der Zukunft für einen reinen Frauenfußballverein ein immer wichtiger werdender Teil der Vereinsarbeit."