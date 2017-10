Arsenal heiß auf Overmars und Dolberg?

Marc Overmars von Ajax Amsterdam soll beim FC Arsenal im Gespräch sein

Der eine ist sportlicher Leiter und Ajax-Ikone, der andere ein aufstrebender Star beim niederländischen Spitzenklub. Beide könnten künftig den Weg in die englische Premier League machen. Denn der FC Arsenal lockt Marc Overmars und Kasper Dolberg.

Das spanische Blatt "Mundo Deportivo" berichtet, dass der FC Arsenal auf der Suche nach einem neuen Direktor auf Marc Overmars aufmerksam geworden ist. Der ehemalige Spieler von Ajax, Arsenal und dem FC Barcelona führt seit 2012 die Geschicke seines Heimatklubs in der Funktion des sportlichen Leiters.

Bei den Londonern soll der heute 44-Jährige ab kommendem Sommer für Transfers zuständig sein und Teammanager Arsène Wenger unterstützen. Beide kennen sich bereits aus Overmars' Zeit als Spieler bei den Gunners. Zwischen 1997 und 2000 absolvierte er insgesamt 142 Pflichtspiele unter Wenger.

Allerdings hat der Franzose in der jüngeren Vergangenheit mehrfach betont, dass er keinen Sportdirektor neben sich duldet. "Ich bin der Manager bei Arsenal und solange das so ist, entscheide ich, welche technischen Maßnahmen ergriffen werden", so Wenger noch im Mai.

Dolberg und de Ligt sollen Overmars folgen

Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" geht allerdings ungeachtet dessen einen Schritt weiter und bringt obendrein zwei aktuelle Ajax-Talente ins Spiel, die zusammen mit Overmars auf die Insel wechseln sollen.

Zum einen steht Stürmer Kasper Dolberg auf der Liste, der zuletzt unter anderem auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Vor allem in der vergangenen Spielzeit sorgte der junge Däne für Furore, als er in seiner Debüt-Saison in der Eredivisie 16 Tore erzielte.

Zum anderen ist die Rede vom 18 Jahre alten Matthijs de Ligt, der es mit seinen guten Leistungen auf den Zettel des FC Barcelona und Bayern München geschafft hat. Der Verteidiger schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch und zählt seither zum Stammpersonal der Niederländer. Sein Vertrag geht noch bis 2021.